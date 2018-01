Haslach i. K. Der Schmied hat drei Eisen im Feuer

In Bollenbach geht die Fasent am Freitag, 26. Januar, mit der "Nacht der Schimmel" weiter. Dann wird um 19 Uhr ein Nachtumzug mit befreundeten Zünften stattfinden und anschließend der Narrenbaum gestellt.

Ab 20 Uhr wird im Dorfgemeinschaftshaus der Zunftball mit Guggenmusiken, dem zunfteigenen Männerballett und Showtänzen gefeiert.

Den Schmutzigen Donnerstag gestalten die Schimmel in Haslach mit, am Fasentfreitag geht es dann zum närrischen Frühstück ins Wirtshaus am Dorfbach, bevor der Kindergarten gestürmt wird. Abends steht das Schnurren auf im Terminplan.

Am Fasentsonntag beteiligen sich die Ruhmattenschimmel beim Haslacher Umzug und am Dienstag laden sie nachmittags zum bunten Kaffeeklatsch in ihren Narrenkeller ein.