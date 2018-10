Haslach i. K. Der große Termin rückt immer näher

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Bruno Prinzbach war zuversichtlich, dass der Tag ein Gewinn für alle Teilnehmer werde. "Wenn es gelingt, dass am Ende jeder zu dieser Meinung kommt, dann strahlt das auch in die Seelsorgeeinheit aus und gibt Rückenwind für die Alltagserfahrungen."

Durchgehende Teilnahme ist wichtig für den Erfolg

In der gemeinsamen Erörterung der Anmeldezahlen wurde die Zusammensetzung mit etwa einem Drittel Männer und zwei Drittel Frauen als gut befunden. Mit einem letzten Info-Schreiben werden die Teilnehmer Anfang November über den geplanten Ablauf der Zukunftswerkstatt informiert.

"Es wäre wichtig, dass eine durchgehende Teilnahme während des Tages möglich ist", betonte Mackmull. Die Module der Zukunftswerkstatt würden aufeinander aufbauen, das Ziel sei klar: "Viele entwickeln mit ihren Ideen eine positive Zukunft."

Auf dem Weg dorthin wird es im Nachgang eine Auswertung des Tages durch die Vorbereitungsgruppe und das Moderatorenteam geben. Anschließend wird der Pfarrgemeinderat in seiner Januar-Sitzung darüber beraten.

Reflektieren, diskutieren, Ziele definieren: Mit der sogenannten Zukunftswerkstatt wird am Samstag, 17. November, einen ganzen Tag lang die Seelsorgeeinheit in den Blick genommen. Die Methode der Zukunftswerkstatt besteht aus einer ersten Betrachtung des Ist-Zustands, der Ideen-Entwicklung in der Fantasie-Phase und schließlich in der Konkretisierung um den möglichen Weg dorthin. Die Ergebnisse werden dem Pfarrgemeinderat zur weiteren Beratung und Beschlussfassung übergeben.