Haslach i. K. Der Ball rollt wieder

Haslach. Den Auftakt bei der 23. Auflage des Silvester-Cups machen die Schönwetterkicker und Ritschele 1/2. Unter den insgesamt 14 Teams sind einige Neulinge, aber auch schon bekannte Teams mit neuem Namen.

Überhaupt scheint der Einfallsreichtum bei der Namensgebung unerschöpflich. Mit Glashoch Rangers und dem FC Butterfly Effect gesellen sich zwei neue Bezeichnungen hinzu. Erstmals dabei ist auch der Volleyballclub Haslach.

Aufgeteilt in drei Gruppen werden zunächst in 26 Vorrundenspielen am Freitag und Samstag, 5. und 6. Januar, jeweils ab 18 Uhr die Teilnehmer für das Viertelfinale ermittelt. Aus den Gruppen A und B erreichen dies die drei besten Teams, hinzu kommen noch zwei Teams aus der Gruppe C.