Haslach i. K. "Das Thema muss in die Köpfe"

Das Pilotprojekt erhält Förderung vom Bund

Die Gründe dafür seien vielschichtig, da sich die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Hebammen und Geburtshelfer grundlegend verändert haben. Unter anderem seien die Schließung von Geburtsstationen in kleineren Krankenhäusern, die geringe Vergütung, der Betreuungsschlüssel für die Vor- und Nachsorge, die weiter steigenden Haftpflichtprämien und der Nachwuchskräftemangel anzuführen. Für das Klinikum in Wolfach habe zuletzt trotz mehrfacher Ausschreibung auch kein Gynäkologe mehr gefunden werden können.

Der Verein will erreichen, dass werdende Eltern gemäß ihren Wünschen vor, während und nach der Geburt ihres Kindes wieder angemessen durch eine Hebamme betreut werden können.

Die Fördermittel werden vor allem für Personalkosten verwendet. Der Verein sucht ab sofort einen Nachfolger für die ausscheidende Geschäftsführerin Jessica Toldrian. Er oder sie soll dann zunächst eine Bestandsaufnahme machen: Wie viele und welche Hebammen gibt es in den Gemeinden des Ortenaukreises? Wie verteilen sie sich über die Fläche? Wo werden Kinder außerhalb von Kliniken geboren? Welcher Bedarf an Hebammen ist vorhanden?

Eine solche Erhebung gilt bundesweit als Pilotprojekt – nirgendwo sind solche Daten vorhanden. Sie aber sind die Grundlage, den so genannten Betreuungsschüssel zu verändern: Die Hebammen sollen zahlenmäßig und mit Blick auf ihr Leistungsspektrum befähigt werden, auf die Bedürfnisse werdender und junger Eltern eingehen zu können. Dies dient auch dazu, den ländlichen Raum für junge Familien attraktiv zu halten.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, auf dessen Grundlage ein Fragebogen entwickelt werden soll, will der Verein mit Hebammen, Medizinern und anderen Interessierten in den Dialog treten. Für diese Bestandsaufnahme werden in den nächsten Wochen mehrere Gesprächsrunden in der Ortenau veranstaltet. Die erste soll am Mittwoch, 14. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus Storchen (Hauptstraße 35) in Haslach stattfinden. Darüber hinaus ist der Verein auch per E-Mail zu erreichen: contact@geburt-in-der-ortenau.de.