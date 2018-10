Haslach i. K. Das Konzept kommt bestens an

Und so werde im Alfred-Behr-Haus bis heute in Wohngruppen zusammen gelebt, in denen die Bedürfnisse der Bewohner individuell berücksichtigt werden. "Vier Bewohner leben jetzt seit zehn Jahren hier im Haus", hob Kappes hervor.

Sein Dank gelte der Stadt Haslach für die Investition und die gute Zusammenarbeit. Mit der Übergabe des Anbaus sind zum Jahresbeginn vier Pflegeplätze dazu gekommen; nun würden 54 Einzelzimmer zur Verfügung stehen.

Hausleiterin Katja Rambach erklärte kurz das Konzept des Hauses, die auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet sei. "Den Wohn- und Lebensmittelpunkt bildet in jeder Gruppe die große Wohnküche, in der das Gemeinschaftsleben an erster Stelle steht." Neben der pflegerischen Grundversorgung werde der Alltag der Bewohner begleitet und ihnen ein soziales Umfeld geboten. Durch verschiedene Veranstaltungen im Alfred-Behr-Haus und dem "offenen Mittagstisch" werde der Austausch mit der Bevölkerung gelebt.

Beim "Tag der offenen Tür" stand die positive Entwicklung des Alfred-Behr-Hauses im Vordergrund. Auf großen Info-Tafeln und mit verschiedenen Schriften wurde über den Alltag und Unterstützungs-Angebote informiert. Bei bestem Herbstwetter fand das Rahmenprogramm im Atri­um statt, was die Bewohner und Besucher gleichermaßen erfreute. Neben den "Schwarzwälder Weisenbläsern und Alphornbläsern" erfreuten die Steinacher Kindertrachtengruppe und die Hornberger Flamenco-Gruppe ihre Gäste. Mit einer Tombola, der Kinderecke und regelmäßigen Führungen durch das Alfred-Behr-Haus wurde das Programm abgerundet.