Haslach i. K. Braucht Haslach Konzepte?

Haslach. Im Nachgang der Veranstaltung im Haslacher Kino, bei der die FW mit den Bürgern über mögliche Lösungen für die Infrastruktur und das Stadion diskutiert hatten (wir berichteten), brachten sie zwei Anträge, die Verwaltung solle Konzepte erstellen, ein.

Das stieß insbesondere den Mitgliedern der CDU-Fraktion auf. Karla Mahne brachte die Ressentiments in ihrer ersten Wortmeldung mit einer einfachen Frage auf den Punkt: "Was habt ihr euch dabei gedacht?" In verschiedenen Wortmeldungen – unter anderem von Mahne und Dieter Auer (SPD) – wurde der Vorwurf laut, die Einbringung sei auf den nahenden Wahlkampf für die Kommunalwahlen 2019 zurückzuführen. Dagegen verwehrte sich jedoch der FW-Fraktionsvorsitzende Joachim Prinzbach. Er und sein Fraktionskollege Lars Giesler machten deutlich, dass die FW sich lediglich einen "Fahrplan" für die Innenstadt und das Stadion wünschten.

Mahne bemerkte, dass genau die Themen, die die FW in ihre Anträge aufgenommen hatten (Auszüge im Infokasten), während der gesamten Wahlperiode diskutiert wurden. Die wichtigsten Punkte fänden sich in den Positionspapieren aller Parteien weiter. Andreas Isenmann (CDU) ging hinsichtlich dieses Kritikpunkts später noch einen Schritt weiter: "Ich lehne ab, dass Dinge, die wir alle zusammen besprochen haben, jetzt von einer Fraktion allein beansprucht werden."