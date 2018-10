Haslach i. K. Brauchbare "Altlasten" erhalten eine zweite Chance

Über das Prozedere informiert die Stadt Haslach in einer Pressemitteilung: "Von 13 bis 14.45 Uhr kann dort Brauchbares angeliefert werden, ab 15 Uhr sind dann die ›Holer‹ am Zug. Nach dem Einlass darf jeder stöbern und mitnehmen, was er tragen kann, am Ausgang bezahlt er dafür die symbolische Summe von zwei Euro." Der Einlass für die Kinder ist hinter der Markthalle, die Erwachsenen stellen sich direkt an der Vorderseite auf.

Der Haslacher Verein "Kiebitz" organisiert den Warentatauschtag und stellt mehr als 100 Biertischgarnituren zur Präsentation der Ware auf. Der Kinderbereich wird, wie seit einigen Tauschtagen üblich, mit Extraeingang an der Rückseite der Markthalle sein.

Die Zufahrt erfolgt ausschließlich über den Strickerweg und das Sportzentrum, eine Einfahrt über das "Schwimmbadeck" ist nicht möglich.