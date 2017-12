Haslach i. K. Brandender Applaus fordert Zugaben

In intensiver Probenarbeit wurde ein sehr abwechslungsreiches Programm mit Solisten erarbeitet. Den ersten Teil gestaltete das Jugendorchester Golden Sound. Dabei zeigte sich die solide Ausbildung des Musikernachwuchses, der unter der Leitung von Dieter Grohmann mit moderner Blasmusik sein Programm gestaltete. In bewährter Form führte Tobias Wöhrle als Moderator durch das Konzert.

Nachdem das Jugendorchester mit dem "Beetle Boogie" den Konzertabend eröffnete, durfte Moderator Wöhrle den Gästen ein herzliches Willkommen wünschen. Er freute sich, dass erstmals auch der neue Bürgermeister Nicolai Bischler mit seiner Ehefrau dabei waren.

Dirigent Dieter Grohmann führte selbst durch das Programm zum "Monster Rock". Die jungen Musikanten zeigten ihr Können auch mit "Pirates of the Caribbean" und dann ging die musikalische Reise weiter zu "Indian River". Mit dem von Frankie Sullivan geschaffenen "Eye of the Tiger" wurde der erste Teil des Konzertabends abgeschlossen, doch die Zuschauer forderten erfolgreich eine Zugabe.