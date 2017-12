Haslach i. K. Bollenhüte und "kosmische Energie"

Während Gertrud Rök zum Beispiel ihre neuen Werke der Bollenhuttracht gewidmet hatt verströmte Roland Mauch mit Gewitterstimmung oder Sternenstaub "kosmische Energie".

Blindzeichnungen begeistern Besucher

Die Blindzeichnungen von Jungkünstlerin Anne Schnaitter begeisterten und inspirierten ebenso wie die Naturmotive von Roswitha Vallendor und die lieblichen Schafe in unterschiedlichen Größen von Chantal Coutu. Frische Optik versprühten die offenen Formen der farbenfrohen Hinterglasmalereien von Wolfgang Hilzensauer. "Die farblich transparenten, überlagerten Farbschichten mischen sich optisch erst im Auge des Betrachters miteinander und verleihen somit dem Bild die Brillanz und Tiefe", war sich der mit Acrylfarben experimentierende Künstler sicher.

Die dreidimensionalen Wandobjekte aus Zeitungspapier von Silvia Ehrlinger brachten Papier und Geschichte in eine neue Form. Bei den neuesten Ölmalereien der stellvertretenden Vorsitzenden des Kunstvereins Gabriele Schuller standen Menschenansammlungen im Fokus. Beate Axmann wagte sich an etwas Neues, indem sie alte bestickte Gobelins im Originalrahmen mit Acryl übermalte und damit die Szenerie ihrer Stillleben thematisch in eine andere Geschichte versetzte.

Auch die Kunstwerke von Regina Leibing, Angelika Nain und Susanne Schnurr erhielten vom begeisterten Publikum große Wertschätzung.

Der Kunstverein Mittleres Kinzigtal besteht nach eigenen Angaben seit mehr als 30 Jahren. Er widmet sich der Präsentation und Vermittlung junger Kunst, richtet Ausstellungen aus und verfügt über keine permanente Sammlung. So, heißt es in der Selbstbeschreibung, "kann der Verein flexibel auf aktuelle Tendenzen reagieren". (lmk)