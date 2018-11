Haslach i. K. Beim Parken gleich Strom tanken

Haslach. "Es ist die erste, soll aber sicher nicht die letzte sein", sagte Bürgermeister Philipp Saar anlässlich der Freigabe der Säule. Denn ein Umdenken in Sachen Kraftstoffe sei nicht nur erwünscht, sondern politisch auch gefordert. Damit die Verbraucher aber auf Alternativen zum Benzin umsteigen, reicht es nicht, Elektroautos herzustellen: "Ohne Ladeinfrastruktur geht es nicht", brachte es der Bürgermeister auf den Punkt.

Somit würden die Stadtwerke hier einen wertvollen Beitrag leisten, zumal das Aufladen der Elektroautos an der Säule, die zwei Fahrzeuge gleichzeitig versorgen kann, für den Verbraucher kostenlos ist – ebenso wie das Parken an sich. Die zwei Parkplätze an der Säule sind mit einem großen grünen "P" auf dem Pflaster zudem entsprechend gekennzeichnet.

In Sachen Versorgung mit Ladestationen steht Haslach noch ganz am Anfang. Laut Saar soll nun auch das Thema E-Bike-Station angegangen werden.