Haslach i. K. "Bei euch ist das Geld am rechten Platz"

Georg Allgaier war Ideengeber und Mentor des Besucherbergwerks "Segen Gottes", das heute eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Haslachs ist. Anfangs, erzählt der leidenschaftliche Mineraliensammler, sei er für seine Idee, den Stollen in ein Besucherbergwerk auszubauen, belächelt worden. Aber "geht nicht, gibt’s bei mir nicht", erklärt er der rüstige Senior bei der Spendenübergabe in der Haslacher Lebenshilfe-Werkstatt. Im Jahr 2004 wurde das Besucherbergwerk eröffnet. Bis heute, schätzt Allgaier, waren rund 200 000 Besucher dort. Insgesamt mussten mehr als 700 Meter an Stollen, Schächten und Gängen freigelegt und rund 2000 Kubikmeter Geröll und Schlamm – Eimer für Eimer – geleert werden. "Das war körperliche Schwerstarbeit", sagt er, "aber wenn ich etwas anfange, dann bringe ich es auch ordentlich zu Ende".

Rund 25 000 Arbeitsstunden, gut die Hälfte davon ehrenamtlich, hat er in sein Herzensprojekt investiert. Auch als eine Schlammlawine ihn verschüttet hatte und er nach einen abenteuerlichen Rettungsaktion unverletzt geborgen wurde, machte er gleich am Tag darauf wieder weiter. Mit 88 will er nun ein bisschen kürzertreten.

Sein Elan ist aber ungebrochen. Mit einem Riesenscheck unterm Arm marschierter der fidele Rentner einfach so indie Haslacher Werkstatt. "Bei euch ist das Geld am rechten Platz", erklärte er dem sichtlich überraschten Geschäftsführer Lutz Heubach. Eigentlich wollte er gar nicht viel Aufheben um die 1000-Euro-Spende machen. Aber natürlich ließ es sich Vorsitzender Karl Burger nicht nehmen, zusammen mit der Vorsitzenden des Werkstattrates, Jasmin Neumaier, die Spende persönlich entgegen zunehmen.