Haslach i. K. Begegnungen mit dem Anderen

Dass die Interkulturelle Woche, die seit 1975 bundesweit von der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie ausgerufen wird, sich in Haslach gleich auf vier Wochen erweitert, hat pragmatische Gründe: "Jeden Abend eine Veranstaltung – das wäre in Haslach zu viel, denken wir", sagt Brüschke. Nun beginnen die Interkulturellen Wochen hier am Freitag, 28. September, mit einer Eröffnungsfeier. Dabei wird ein Kurzfilm von Odai Aadad und Asaad al Asaad gezeigt. Beide waren im Steinacher Camp untergebracht und leben inzwischen in Offenburg. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Bibliothek der Generationen (zum kompletten Terminplan siehe Infokasten).

Höhepunkte im Programm sind für Schmid und Brüschke die Theateraufführung und die Lesung: "Baal novo" wird im Pfarrheim eine Utopie auf die Silvesternacht 2019 unter dem Titel "Utopia oder denk’ ich an Deutschland" zeigen. Die Aufführung eines anderen Stücks der Gruppe vor zwei Jahren in Haslach sei sehr gut gewesen, erinnert sich Brüschke. Auch die interaktive Lesung mit Firas Alshater verspricht, ein tragikomisches Erlebnis zu werden.

Die Kosten teilen sich Stadt und Caritas. "Den organisatorischen Aufwand haben wir etwas unterschätzt", gibt Brüschke zu. Sie und Schmid lachen. "Es gab so viele Ideen, wir haben so viele Kooperationspartner angesprochen – aber wir wollen das auf keinen Fall missen", ergänzt Schmid. Die Organisatorinnen sind gespannt, wie die vier Wochen in Haslach aufgenommen werden.

Ein Teil der Veranstaltungen kostet unter Umständen Eintritt. Freitag, 28. September: Eröffnungsfeier mit Filmvorführung, 17 bis 19 Uhr, Bibliothek der Generationen

Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. September: Black Forest Tribal Fest, Stadthalle

Samstag, 6. Oktober: Pub-Quiz, Einlass ab 19 Uhr, Kastenkeller

Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. Oktober: Filmvorführung "Ein Dorf sieht schwarz", Beginn 20 Uhr, Kino Haslach

Freitag, 12. Oktober: Poetry-Slam, Beginn 19 Uhr, Stadtbücherei

S amstag, 13. Oktober: Warentauschtag, 13 bis 16.30 Uhr, Markthalle

Samstag, 13. Oktober: Second-Hand-Basar für Kinder, 12 bis 15 Uhr, Stadthalle

Samstag, 13. Oktober: Während des Wochenmarkts, Wohnungsbörse der Caritas Kinzigtal

Mittwoch, 17. Oktober: Benefizessen zugunsten des Caritas-Hilfsfonds, 12 bis 14 Uhr, Caritashaus

Freitag, 19. Oktober: Internationales Kochen für Kinder und Jugendliche, 15 bis 17.30 Uhr, Jugendhaus (Anmeldungen werden bei Jennifer Schmid unter Telefon 07832/80 40 erbeten)

Sonntag, 21. Oktober: Aufführung von Baal novo "Utopia oder denk’ ich an Deutschland", Beginn 19 Uhr, katholisches Pfarrheim

Dienstag, 23. Oktober: Interaktive Lesung mit Firas Alshater, Beginn 19.30 Uhr, Stadtbücherei

Donnerstag, 25. Oktober: Frauenfrühstück, 9 bis 11 Uhr, "Treff" im Bürgerhaus

Sonntag, 28. Oktober: Ökumenischer Abschlussgottesdienst, Beginn 10.15 Uhr, katholische Kirche St. Arbogast