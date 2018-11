Haslach i. K. Basis formuliert ihre Vorstellungen

Am Ende stand die Präsentation des Gefundenen in großer Runde. Da wurde beispielsweise in Sachen Gottesdienste eine musikalische Bereicherung durch eine Art offene Bühne angeregt oder Projekt-Veranstaltungen, wie sie aktuell beim Fischerbacher und Haslacher Kirchenchor stattfinden.

Im Thema Öffentlichkeitsarbeit sah Mackmull viel Energie. Für die Vernetzung auf Seelsorgeeinheits-Ebene wurde ein gemeinsamer Pfarrbrief vorgeschlagen. Aber auch niederschwellige Angebote zur Glaubensvermittlung oder ein geistlicher Impuls auf dem Haslacher Wochenmarkt standen als Vorschläge mit auf dem Plakat.

Anhand von Klebepunkten priorisierten die Teilnehmer dann die neun großen Themen, am Ende stand eine etwa gleich starke Bedeutung. "Der Pfarrgemeinderat wird sich nicht leicht damit tun, was umgesetzt werden soll", bewertete Pfarrer Helmut Steidel die Gewichtung. Bruno Prinzbach betonte: "Alles, was da steht ist ein Geschenk, das mit viel Herzblut entstanden ist."

Es gelte aber, lieber erst einmal etwas weniger richtig gut umzusetzen, als alle Themen gleichzeitig anzugehen und sich zu verzetteln. Es sei richtig viel Arbeit gewesen, habe viel Energie gekostet und wäre eine sehr effiziente Werkstatt geworden, bilanzierte er.

Die vorbereitende Steuerungsgruppe wird im nächsten Schritt die Zukunftswerkstatt zusammen mit Ralph Mackmull und Tobias Striegel auswerten. Im Januar werden die Ergebnisse dem Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit vorgestellt. Das Gremium wird dann weiter beraten und beschließen, welche Themen umgesetzt werden sollen.