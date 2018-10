Haslach i. K. "Bärenstark" besetzt

Zur "Ära Allgaier" gehörte auch sein Bruder Meinrad, der sechs Jahre lang in der zweiten Bundesliga ein zuverlässiger Punktelieferant für den KSV Haslach war.

Gebhard "Gebhärdle" Herrmann, der unter Trainer Manfred Baumann und mit Hubert Krämer in der ersten und später auch in der zweiten Mannschaft aktiv war, sowie Jochen Schmid, der von der Jugend bis in die "Erste" zum Stamm gehörte, waren ebenfalls bekannte Aktive des KSV in der damaligen Zeit.

Hinzu kam mit Wolfgang Weinberger der wohl treueste Anhänger. Fünfzig Jahre war er als Zuschauer und Begleiter dabei, und zwar von der Bundesliga bis zum Absturz in die unterste Kreisliga, in der im Jahr 2004 der vorletzten Tabellenplatz zu Buche stand. In den Folgejahren ging es bekanntlich ja wieder aufwärts mit dem Ringerverein KSV Haslach.