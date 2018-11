Haslach i. K. Autofahrer mit Marihuana erwischt

Haslach (red/lmk). Der 32-Jährige wurde am späten Sonntagvormittag in der Straße "Weiherdamm" kontrolliert. Bei der Überprüfung hätten sich Anzeichen eines vorherigen Drogenkonsums ergeben, berichtet die Polizei. "Zudem konnten die Beamten eine Kleinmenge an Marihuana im Wagen des 32-Jährigen vorfinden", heißt es weiter. Nachdem ein erfolgter Drogentest den Verdacht erhärtete, führte der weitere Weg in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Nach deren Auswertung erwarten den 32-Jährigen Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes sowie wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung.