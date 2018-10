Haslach (red/lmk). Ein Verkehrsunfall am Bollenbacher Kreuz hat am Donnerstagmorgen Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 50-jähriger Autofahrer gegen 8.30 Uhr auf der B 33 von Steinach kommend in Richtung Haslach unterwegs, als er die abknickende Vorfahrtsstraße in Richtung Schnellingen verlassen wollte und hierbei eine aus Richtung Haslach kommende, bevorrechtigte Autofahrerin übersah. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Auto des Manns und landete auf dem Dach. Sowohl der 50-Jährige als auch die 37 Jahre alte Frau und das mitfahrende Kind blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 20 500 Euro.