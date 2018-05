Haslach (red/lmk). Vermutlich beim Parken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz vor einem Discounter abgestellten Audi in der Schwarzwaldstraße beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Der Vorfall, welcher sich am Dienstag gegen 18 Uhr ereignet haben soll, zog einen Schaden von etwa 1000 Euro nach sich. Die Beamten des Polizeireviers in Haslach hoffen auf Zeugenhinweise. Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07832/9 7 59 20 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.