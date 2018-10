Haslach i. K. Aufgaben so gut wie möglich aufteilen

In Sachen Schülergottesdienste habe sich eine gute Lösung finden lassen, damit in jeder der sechs Pfarreien alle 14 Tage einer stattfinden kann. "Die Schulleitungen sind ehr kooperativ, wofür wir dankbar sind", betonte Steidel.

Die Stellenausschreibung für die Nachfolge von Haas nannte er einen Komplettausfall inhaltlicher Art. Der ursprüngliche Ansatz sei die Ausschreibung der Stelle eines Pastoralreferenten im Hinblick auf die Jugendarbeit gewesen, um die mitunter sehr aktiven Jugendgruppen der Ministranten, KJG, Kolping oder Landjugend verstärkt in der Pfarrei rückzukoppeln.

Zum kommenden Jahresanfang beginne die neue Bewerbungsphase für hauptamtliche Mitarbeiter, dann werde auch die Stelle in Haslach wieder ausgeschrieben.

Die Erstkommunion-Feiern finden am Sonntag, 28. April, in Haslach und Fischerbach statt, am Sonntag, 5. Mai, in Steinach und Hofstetten sowie am Sonntag, 12. Mai, in Welschensteinach und Mühlenbach. Die Festgottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr.