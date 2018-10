Haslach i. K. Auch Wohnen ist ein Menschenrecht

Die Essen finden am Dienstag, 16. Oktober, in Wolfach im katholischen Gemeindehaus und am Mittwoch, 17. Oktober, in Haslach im Mehrgenerationenhaus statt, jeweils von 12 bis 13.30 Uhr. Der Erlös aus den Essen wird dem Caritas-Hilfsfonds zugeführt, aus dem Menschen aus der Region, die arm oder in finanzielle Not geraten sind, mit kleineren, aber dennoch wirksamen Beihilfen unterstützt werden.

"Aus dem Grundgesetz ergeben sich umfassende Garantien auf umfangreiche Teilhabe und Teilsein in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens", werden die Mitarbeiter im Caritassozialdienst Constanze Blank, Stefanie Brüschke, Michaela Himmelsbach und Gerhard Schrempp in der Mitteilung zitiert. Sie betonen, dass Teilhabe, Bildung, Arbeit und Wohnen Menschenrechte sind. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass Menschen mit niedrigem Einkommen und in schwierigen, prekären Lebensverhältnissen nachgewiesenermaßen mehr benachteiligt, ausgegrenzt und ohne politischen Einfluss sind.

Vor dem Hintergrund des Caritas-Jahresthemas "Jeder Mensch braucht ein Zuhause" verweisen die Caritasmitarbeiter darauf, dass durch die Wohnungsknappheit in Deutschland – auch im Kinzigtal – besonders kinderreiche Familien, Alleinerziehende und Eltern mit kleinen Kindern Schwierigkeiten haben, eine finanzierbare Wohnung zu finden. Bundesweit fehlen rund eine Million Wohnungen, was laut Caritas "mit ein Grund sein dürfte für die Verunsicherung und Radikalisierung vieler Menschen": "Der soziale Friede ist bedroht, wenn der soziale Wohnungsbau nicht drastisch ausgeweitet wird", meinen die Caritasmitarbeiter. Es ist ihnen dabei wichtig, dass die einheimische Bevölkerung ebenso im Blick ist wie Migranten.