Haslach i. K. Archivar im Dienst

Erst am Wochenende war der Umzugswagen angerückt – zuletzt hatte Schoo in Halle (Westfalen) gearbeitet. Dem ging ein Studium an der Universität Osnabrück voraus. Wie der Archivar informierte, hat er dort Geschichte, Geografie und Latein studiert.

"Schon in dieser Zeit habe ich im Rahmen von Praktika erste Erfahrungen in der Archivarbeit sammeln können und viele meiner Hausarbeiten und Qualifikationsarbeiten unter Rückgriff auf Archivquellen angefertigt", so Schoo. Nach dem Master-Abschluss arbeitete er seit April 2016 für die Stadt Halle. Eine Chronik, die er für die Stadt aufarbeitete, erscheint kommendes Jahr.

Zunächst geht es für Schoo jetzt darum, das Archiv kennen zu lernen und zu sondieren und kennen zu lernen. Ebenso wie die Region, die ihm bis jetzt unbekannt war. Er freut sich auf die interessante Stelle und darauf, die Archive und damit auch die Geschichte der Region kennen zu lernen.