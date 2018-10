Haslach i. K. Ansehnliches Gesamtergebnis

Vorsitzender Klaus Kinast führte aus, dass inzwischen gut die Hälfte der Spenden auf Teilnehmer des Wettbewerbs entfallen. Der vergangene Termin sei der schlechteste im gesamten Jahr gewesen, aber dass in oder nach der Ferienzeit weniger Personen den Weg in die Stadthalle finden, sei nicht gänzlich unnormal. Dass dieses Jahr in Haslach insgesamt 1147 Blutkonserven gesammelt wurden "kann sich aber wirklich sehen lassen", befand Kinast.

Ausgezeichnet wurden die drei teilnehmerstärksten Gruppen, beim vierten Preisträger entschied das Los: Platz 1: Freiwillige Feuerwehr Haslach (18 Spender) Platz 2: Musik- und Trachtenkapelle Fischerbach (17 Spender) Platz 3: Firma Armbruster Medizintechnik Steinach (14 Spender) Platz 4: Sparkasse Haslach-Zell (zwölf)