Haslach i. K. "Alles dreht sich, ist in Bewegung"

Haslach. "Eigentlich habe ich schon immer gemalt", erzählt Anette Isabo und konkretisiert: "Seit mehr als 15 Jahren verbinde ich den Beruf und das Malen miteinander." Parallel zu ihrem Studium an der Kunst-Akademie in Lahr habe sie Kunst-Therapie studiert und arbeite nun im Fußbacher Pflege- und Betreuungsheim sowie dem ehemaligen Gengenbacher Klinik-Café "Rondo" mit Bewohnern und Patienten in kreativen Therapie-Projekten.

Daneben leitet sie verschiedene Kunst-Gruppen für Kinder und Erwachsene, unterrichtet an der Hector-Kinder-Akademie in Lahr und gibt ihr Wissen und Können gerne weiter. Beim Rundgang durch die Ausstellung wird das tiefgründige Schaffen von Anette Isabo deutlich, in deren Bildern die Frau eine zentrale Rolle spielt. "Mein Lieblingsbild ist der Lebensbaum", verrät die Künstlerin.

In diesem drücke sich die feste Verwurzelung und die Bodenständigkeit der Frau aus, die feinfühlig und gleichzeitig kraftvoll Vieles im Leben zu tragen habe. Auffallend oft verwendet Isabo das Motiv von Raubtieren wie dem Löwen, dem Geparden oder gar dem Drachen, die als Kraft-Tiere der ungezähmte Gegenpol zur weiblichen Intuition und Gedankenkraft wären.