Haslach i. K. Ärztemangel wird zum Problem

Denn der Ortenaukreis sieht die Herausforderungen, die sich im Ländlichen Raum in Sachen Ärzteversorgung ergeben. Das LRA will den Bürgern die Möglichkeit geben, über die Zukunft der gesundheitlichen Versorgung zu diskutieren. Als Basis dienen, so teilt das LRA mit, die Ergebnisse einer Umfrage, die 2019 zur medizinischen Versorgung ausgeführt wurde.

Aber wie ist es überhaupt aktuell um die Infrastruktur im Kinzigtal bestellt? Auf Anfrage teilt das LRA mit, dass es im gesamten Kinzigtal derzeit 39 Fachärzte gibt, im Altkreis Wolfach 27. Diese verteilen sich aber nicht auf die Fläche.

Die Fachärzte im Altkreis Wolfach finden sich an ganzen drei Standorten: 20 in Haslach, vier in Hausach und drei in Wolfach. Wer aus Gutach zum Urologen möchte, hat in nächster Umgebung beispielsweise nur die Chance, einen Termin bei einem von zwei entsprechenden Fachärzten zu bekommen, die sich in Haslach angesiedelt haben.