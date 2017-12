Haslach i. K. Absage des RP "stimmt pessimistisch"

Haslach. Wie berichtet, ist der Lärmschutz nur in Steinach vorgesehen. Denn in Bollenbach werden die Richtwerte knapp unterschritten, sodass gesetzlich kein Anspruch auf die Lärmschutzmaßnahme besteht. Trotzdem hatte sich die Landtagsabgeordnete Marion Gentges (CDU) im Oktober in einem Schreiben an die Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer gewandt. In diesem appelliert sie an das RP, Lärmschutzmaßnahmen auch in Bollenbach vorzusehen. Denn das Versagen solcher "halte ich mit Blick auf die wichtige Zustimmung der Menschen vor Ort für die Ortsumfahrung Haslach für kontraproduktiv", argumentiert Gentges in dem Schreiben, das dem Schwabo vorliegt.

Ortsumfahrung im Blick

Auch wenn die Haslacher Ortsumfahrung beim geplanten Ausbau noch kein Thema ist, müssen Gentges’ Argumentation nach beide Maßnahmen zusammen betrachtet werden. "Ich habe die Sorge, dass die Zustimmung für die Ortsumfahrung geringer werden könnte, wenn Bollenbach beim Ausbau der bestehenden Strecke keinen Lärmschutz erhalten sollte." In Haslach, so war in der Vergangenheit bei verschiedenen Gelegenheiten zu vernehmen, wurde auf eine politische Lösung gehofft.