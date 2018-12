Haslach i. K. 8500 Euro Schaden durch Unfall

Hausach (red/lmk). Eine Autofahrerin war laut Mitteilung der Polizei gegen 17.55 Uhr auf der Breitenbachstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs, als sie offenbar die Vorfahrt eines von rechts aus der Abt-Speckle-Straße kommenden 18-Jährigen übersah. Durch den darauf folgenden Zusammenstoß geriet der Wagen der Frau auf das Grundstück eines angrenzenden Hauses, wodurch dort an einem Zaun und an einer Mauer ebenfalls Schaden entstand. Ob der 18-Jährige ausreichend seiner Unfallverhütungspflicht nachgekommen ist, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.