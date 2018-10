Haslach i. K. 85-Jähriger rammt geparkte Autos

Haslach (red/lmk). Der Mann fuhr am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Haslacher Grafenstraße in Richtung Mühlenbach. Dabei fuhr er laut Mitteilung gegen ein anderes Auto, das am Fahrbahnrand hielte. Das wiederum wurde durch den Aufprall gegen ein weiteres Auto geschoben, das am Fahrbahnrand parkte. Alle drei Fahrzeuge wurden laut Polizei durch den Unfall erheblich beschädigt, ein Abschleppdienst musste die Unfallstelle räumen. Das Resultat sind 22 000 Euro Schaden.