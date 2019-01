Haslach i. K. 343 Tore in 130 fairen Spielen

Bei den E-Junioren wurden wieder die beiden Jahrgänge nicht getrennt, sondern es fanden zwei Turniere mit je acht Mannschaften statt, wobei alle Plätze ausgespielt wurden. In der Gruppe A konnten sich die SG Wolfach 1 und der SV Schapbach ohne Niederlagen für das Endspiel qualifizieren. Das Spiel um Platz 7 entschied der SV Steinach gegen den SV Haslach 2 in letzter Sekunde mit 1:0 für sich. Der SC Hofstetten wurde Fünfter mit einem 3:0 gegen den ASV Nordrach. Den dritten Platz sicherte sich der FC Fischerbach klar mit 4:1 gegen den FC Wolfach 2. Sieger in der Gruppe A wurde der SV Schapbach, der den FC Wolfach 2 mit 2:0 im Neunmeterschießen das Nachsehen gab. In der regulären Spielzeit stand es 1:1.

In der Gruppe B ging es spannend zu. Durch das bessere Torverhältnis kam die SG Prechtal-Oberprechtal in der Gruppe 1 vor dem SV Haslach 1 ins Finale. In der Gruppe 2 erreichte die SF Elzach-Yach ohne Niederlage die Gruppenspitze. Die Platzierungsspiele: Platz 7: SV Hausach 2 – SV Mühlenbach 2:0, Platz 5: FV Sulz – VfR Hornberg 1:3. Die Bronzemedaille erspielte sich der SV Hausach 1 mit einem 1:0 gegen den SV Haslach 1. Im reinen Elztal Finale musste wie in der Gruppe A ein Neunmeterschießen die Entscheidung bringen. Nach zehnminütiger Spielzeit stand es 1:1. Auch das Neunmeterschießen musste in die Verlängerung, welches die SG Prechtal-Oberprechtal mit 3:2 gegen die SF Elzach-Yach gewann.

Souverän erreichten bei den D-Junioren der SV Haslach 1 in der Gruppe 1 und der SV Mühlenbach in der Gruppe 2 das Finale. Im Spiel um Platz 3 standen sich die jeweiligen Gruppenzweiten gegenüber, das der SV Steinach mit 2:0 gegen den Kehler FV gewann. Mit einem 4:0 besiegten die D-Junioren des SV Haslach 1 den SV Mühlenbach im Finale.

Ungeschlagen setzten sich die SG Haslach/Fischerbach 1 und die SG Unterharmersbach bei den C-Junioren in ihren Gruppen durch. Das Kleine Finale erreichte der SV Hausach aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen über dem SV Steinach und in der Gruppe 2 die SG Haslach/Fischerbach 2. Im Kleinen Finale siegte der SV Hausach mit 2:1 gegen die SG Haslach/Fischerbach 2. Im Endspiel ging die SG Haslach/Fischerbach 1 nach wenigen Sekunden mit 1:0 gegen die SG Unterharmersbach in Führung und verwaltete diesen Vorsprung bis zur Schlusssirene.

Die teilnehmenden Mannschaften waren voll des Lobes über die Arbeit des Jugendausschusses des SV Haslach und kündigten bereits ein Wiederkommen zur 26. Auflage 2020 an.

Die einzelnen Ergebnisse der Gruppen finden sie auf der Homepage des SV Haslach unter www.sv-haslach.de.