Haslach B 33 ab Montag für zwei Wochen voll gesperrt

Die Umleitung des Verkehrs auf der B 33 in Fahrtrichtung Offenburg erfolgt wie zu Beginn der Bauarbeiten über die Straßen Im Mühlegrün, am Gewerbekanal und die Schleifmattstraße. Die Zufahrt von der B 33 in die Schleifmattstraße wird erneut gesperrt, um Probleme durch einfahrende Lastwagen in Richtung Mühlegrün vorzubeugen. Die Ampelanlage am Knoten Schleifmattstraße – bei der Moschee – bleibt abgeschaltet. Fußgänger und Radfahrer werden weiterhin gebeten, die Unterführung beim Bahnhof zu benutzen.

Die Umleitung in Fahrtrichtung Hausach erfolgt ab Blockhaus über die Steinacher Straße (K 5358) in Richtung Hofstetten und dann kurz vor dem Ortsausgang Haslach links über die Manfred-Hildenbrand-Straße beim Neubaugebiet zur B 294 und von dort wieder zurück auf die B 33. Für Fußgänger wird zur sicheren Querung der Umleitungsstrecke auf der Manfred-Hildenbrand-Straße neben dem Bächlewaldweg eine Fußgängerampel aufgestellt.