Hasenfest in Weil am Rhein: „Es erinnert an früher“

Was früher am sonntäglichen Mittagstisch noch weit verbreitet war, ist heute als Spezialität nicht mehr überall zu finden. Die Rede ist vom Hasenpfeffer und wer am Wochenende den Weg zum Kleintierzuchtverein C201 fand, der wurde mit diesem traditionellen Gericht verwöhnt. 150 Kilogramm Hase haben Mitglieder des Vereins zu Hasenpfeffer verarbeitet. Bereits zwei Wochen vorher wurde mit dem Zerlegen begonnen, es wurde eingelegt und die Soße gekocht.