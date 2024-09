1 Wendelinus Wurth (von links), Martin Moser, Siegfried Eckert (Vorsitzender des Museumsvereins), Dorota Petrov, Willy Heine, Martina Dieterle und Beate Axmann präsentierten die Werke bei einer Vernissage. Foto: Fiona Dorn

Die neue Ausstellung im Hasemann-Liebich-Museum in Gutach zeigt die vielfältigen Assoziationen, die mit der Farbe Grün und dem Begriff der Seele verbunden sind. Fünf Künstlerinnen und Künstler der Malerkolonie präsentieren ihre Werke.









Was assoziieren Sie mit der Farbe Grün? Denken Sie an die Natur? An Neuanfang oder Fortschritt? Oder denken Sie dabei an Hoffnung, an Religion oder gar an Winfried Kretschmann?