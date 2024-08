HASA 1st Mofi im Kino: Was Frank Zappa und die Nasa mit dem Wurmlinger Heiner Reiff verbindet

1 Heiner Reiff hat den Namen seiner Band Hasa an die Weltraumagentur Nasa angelehnt. Foto: Andreas Straub

Der Wurmlinger Heiner Reiff bringt seinen Space-Pop-Musikfilm „HASA 1st Mofi“ ins Kino.









Er erforscht die Phonetik des Schwäbischen und schafft dabei durch ein Wurmloch Verbindungen zwischen seinem Heimatort Wurmlingen und der Welt. Heiner Reiff, gebürtiger Tübinger, zieht es in die Welt hinaus und doch ist er seit Jahren in Wurmlingen sesshaft. 1979 reiste er nach Los Angeles, um Frank Zappa zu treffen und in einer amerikanischen Band zu spielen. Als Gitarrist der Band „Champain“ tourte Reiff daraufhin mehrere Monate illegal, da ohne Arbeitserlaubnis, durch die USA. Diese Erlebnisse haben auch ihren Weg in „HASA 1st Mufi“ gefunden, in dem eine Referenz an Zappa auftaucht.