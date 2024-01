1 Bilden den Vorstand des neuen AfD-Stadtverbands Lahr. der am Mittwoch gegründet wurde (von links): Jasmin Busse, Benjamin Rösch, Heiko Nüßner, Sven Haller und Hartmut Vogt Foto: AfD

Weil die Partei immer mehr Zulauf erfährt hat, hat sich die AfD dazu entschlossen, einen Stadtverband zu gründen. Allein in Lahr sind es mehr als 100 Mitglieder. Hartmut Vogt ist Sprecher der neuen Gruppe.









Link kopiert



Nachdem der Ortsverband Südliche Ortenau der AfD bereits am Dienstag aufgrund des starken Anstiegs der Mitgliederzahl in den vergangenen Monaten beschlossen hatte, in Lahr einen eigenen Stadtverband zu gründen, fand am Mittwochabend die Gründungsversammlung in Lahr statt.