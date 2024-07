1 Ein enges Duell sahen die Zuschauer in Harthausen. Foto: Kara

Landesligist TSV Harthausen muss sich in Runde eins im WFV-Pokal dem SV Wittendorf beugen.









Ein Treffer sollte im Duell der Landesligisten auf dem Sportplatz in Harthausen für die Entscheidung sorgen. Dieser fiel aufseiten des SV Wittendorf. Roman Rieger brachte die Gäste in der 24. Minute mit 1:0 in Front. Der Treffer fiel unglücklich nach einem Distanzschuss, der dann in die Ecke "reinkullerte".