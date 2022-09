1 Energieverbandschefin Kerstin Andreae rechnet nicht damit, dass zahlreichen privaten Kunden das Gas abgedreht wird. "Weil alles dafür getan wird, dass die Energie- und die Wärmeversorgung gewährleistet sind", sagt die gebürtige Schrambergerin. Foto: BDEW

Kerstin Andreae stammt aus Schramberg, ist heute Chefin des Energieverbands BDEW in Berlin. Andreae erklärt, wie wir in der Gaskrise durch den Winter kommen.















Oberndorf/Schramberg - Die Gaspreise jagen von einem Rekord zum nächsten. Kerstin Andreae, Geschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Energiewirtschaft (BDEW), mahnt: "Es geht darum, künftig unabhängig von Russland zu werden."

Wir sprachen mit Andreae über Nord Stream 1, die Gasumlage und Unterstützung für private Haushalte.

Der Lieferstopp aus Russland

Russland hat alle Lieferungen durch Nord Stream 1 gestoppt. Andreae sieht Deutschland aufgrund der verstärkten Vorsorgemaßnahmen zwar besser vorbereitet als noch vor einigen Monaten. "Dennoch müssen wir alles in die Waagschale werfen, um die Auswirkungen so gut wie möglich einzugrenzen."

Der Gasverbrauch müsse so weit wie möglich gesenkt werden. "Hier kann und muss jeder mithelfen – vom Industriebetrieb bis zum einzelnen Haushalt." Auch bei öffentlichen Gebäuden gebe es noch Möglichkeiten, Energie einzusparen. Das Ziel: "unabhängig von Russland zu werden".

Bezugsquellen für Gas müssten diversifiziert werden, erste schwimmende Terminals für Flüssiggas (LNG) "unbedingt bis Ende des Jahres in Betrieb gehen können", fordert Andreae. Außerdem entscheidend: die Planung und den Bau stationärer LNG-Terminals voranzutreiben.

Energiewirtschaft und Bundesregierung versuchten derweil, Engpässe zu vermeiden. "Uns muss aber allen klar sein: Es wird für uns alle ein hartes Stück Arbeit."

Die Gasspeicher

Die Füllstände der Gasspeicher sind höher als für den aktuellen Zeitpunkt erwartet. Das sei ein wichtiger Beitrag, so Andreae. Doch ob sie Deutschland über den Winter gut versorgen können, darauf will sich die BDEW-Geschäftsführerin nicht allein verlassen. Die Speicher seien nur ein Element der Gasversorgung.

Zusätzlich benötige Deutschland kontinuierliche Gas-Lieferungen – zum Beispiel aus Norwegen oder den Niederlanden. Auch die Witterung und Verbrauchsreduzierungen spielten eine Rolle, mahnt Andreae. Hierbei gehe es um Einsparpotenziale der Industrie und darum, Gas nach Möglichkeit durch andere Energieträger zu ersetzen.

Die Gasumlage

Die Gasumlage sei nötig, betont Andreae, sie sichere die Gasversorgung in Deutschland. Der bessere Weg wäre nach Ansicht der BDEW-Chefin die Stützung der Gasimport-Unternehmen durch Mittel aus dem Haushalt oder durch Kreditabsicherungen gewesen. "Aufgrund der enormen Belastungen für den Bundeshaushalt, der noch erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt ist, hat man den Weg der Umlage gewählt, was die Lasten breiter verteilt."

Nichts hält Andreae dagegen davon, dass Unternehmen, die durch die Energiekrise nicht in Schieflage geraten, Mittel aus der Umlage beantragen. "Der Fokus muss auf Unternehmen liegen, die für das Gesamtsystem unverzichtbar sind."

Die Gasversorgung

Wer seine Gasrechnung nicht mehr bezahlen kann, dem droht eine Gassperre. Die gebürtige Schrambergerin rechnet dennoch nicht damit, dass zahlreichen privaten Kunden das Gas abgedreht wird. "Weil alles dafür getan wird, dass die Energie- und die Wärmeversorgung gewährleistet sind", betont Andreae, die einst Bundestagsabgeordnete der Grünen war. Zugleich müsse dafür gesorgt werden, dass die Unternehmen Zahlungen erhalten.

Die Prognose

"Am Ende werden wir durchkommen", sagt Andreae. Sie verweist auf die Mehrwertsteuersenkung auf Gas, auf Entlastungen durch die Bundesregierung oder auch auf Energieeinsparungen.

Die Branche, in der sie inzwischen arbeite, sei eine, die sich gewandelt habe, in der es heute auch um Klimaschutz gehe, die für die Wirtschaft eine große Rolle spiele. Bei der Energieversorgung gehe es schließlich auch um die Standortfrage.

Das Sparen

Doch wo kann im Privaten gespart werden? Zuletzt war die Rede von Waschlappen, die das Duschen ersetzen könnten, von Decken, in die man sich hüllen könne. "Die Heizung ein bis zwei Grad herunterzudrehen, das spart am meisten", erklärt Andreae. "Oft sind unsere Räume sehr warm." Sie mahnt jedoch, an Menschen in prekären Situationen zu denken. Von ihnen könnten kaum weitere Einsparungen gefordert werden.