Harter Kampf erwartet TSG Balingen gastiert beim Schlusslicht Stadtallendorf

"Stadtallendorf wird sicher etwas anders spielen als der VfB. Die Mannschaft hat auch andere Stärken und Schwächen. Aber wir werden uns entsprechend auf den Gegner und die Begebenheiten einstellen – eine Partie auf Kunstrasen ist schon ein bisschen anders als auf normalem Rasen. Aber im Prinzip gilt das Gleiche wie vor jedem Spiel: Wir werden eine Strategie festlegen, und die versucht dann jeder Spieler so gut wie möglich umzusetzen", kündigt Braun an. Wichtig werde es aber auch sein, "dass wir die Zweikämpfe gewinnen und stabil sind in der Defensive. Das sind die Basics. aber natürlich wollen wir im Spiel nach vorne Torchancen herausspielen und möglichst gut nutzen so wie zuletzt in Stuttgart, wo es gut geklappt hat."

Personell kann Braun am Samstag in Stadtallendorf auf nahezu den gleichen Kader bauen wie zuletzt beim VfB. Die MRT-Untersuchung bei Jonas Vogler hat glücklicherweise keine Verletzung am Syndesmoseband bestätigt. Er ist ebenso wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen wie Tim Wöhrle. "Hinter den beiden steht aber noch ein Fragezeichen. Da müssen wir im Abschlusstraining schauen, ob es geht", sagt Braun. "Marcel Binanzer hat derzeit Schulterprobleme; deshalb haben wir ihn zuletzt geschont, damit er sich auskurieren kann." Verzichten muss Braun auf die verletzten Sascha Eisele, Marco Gaiser, Jonas Fritschi und Rekonvaleszent Tom Schiffl.