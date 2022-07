1 Das Jahr verläuft für die Unternehmen bisher weitaus besser als befürchtet, trotzdem sind die Vorzeichen eher düster. Foto: industrieblick – stock.adobe.com

Schwarzwald-Baar-Kreis - Trotz der gefährlichen Mischung aus Ukraine-Krieg, Energiepreis-Schocks, destruktivem russischen Gas-Roulette, Engpässen bei Elektronikkomponenten, Vormaterial und Personal und einer daraus resultierenden Rekordinflation verlief das Jahr für die Unternehmen bisher weitaus besser als befürchtet, so der wvib, der Wirtschaftsverband industrieller Unternehmen in der Region.

Corona macht in Europa keine Schlagzeilen mehr, aber China – unverzichtbarer Beschaffungs- und Absatzmarkt der Industrie – ist noch nicht über den Berg.

Inflation zu berücksichtigen

Die Mitgliedsunternehmen der wvib Schwarzwald AG vermeldeten für das erste Halbjahr 2022 einen Umsatzzuwachs von durchschnittlich 13,7 Prozent (erstes Halbjahr 2021: 15,2 Prozent). "Wenn wir die realen Gütermengen erfassen möchten, müssen wir von diesem Umsatzplus allerdings die beträchtliche Inflation abziehen. Die Preissteigerungen sind in der Industrie zum Teil weitaus höher ausgefallen als beim Konsumenten-Preis-Index, der derzeit bei acht Prozent liegt."

Der konjunkturelle Trend zeige auch deshalb bislang weiter nach oben. Die Unternehmen kämpfen weiterhin mit Materialengpässen und mit offenen Stellen in vielen Bereichen. Die wenigen, die gerade ordnungsgemäß liefern können, profitieren davon. Die Mehrheit leidet unter Versorgungsmängeln, schlechter Logistik, Umplanungen, Redesign von Produkten und Margenerosion durch gestiegene Energie- und Materialkosten.

Eine Branche ist besonders gefährdet

Viele Unternehmen, vor allem Automobilzulieferer, die in der Schwarzwald AG ein Drittel der Wertschöpfung ausmachen, sind durch die ruppigen Machtverhältnisse in ihrer Branche besonders gefährdet. "Der Preiskampf hat weiter an Härte zugelegt", so Münzer.

Zurück zum Gesamtbild: Knapp 79 Prozent der befragten Unternehmen vermeldeten im ersten Halbjahr 2022 gestiegene Umsätze – im ersten Halbjahr 2021 war dies bei 71 Prozent der Fall.

Nur ein kleines Plus

Branchenübergreifend ist beim Auftragseingang nur ein kleines Plus zu verzeichnen: Wo die Schwarzwald AG im Vorjahreszeitraum ein Plus von 28,7 Prozent angeben konnte, stehen heute nur noch 11,4 Prozent. Beim Blick in die Zukunft geben sich die Unternehmen der Schwarzwald AG weiterhin optimistisch. 35,3 Prozent erwarten in den nächsten sechs Monaten steigende Umsätze (erstes Halbjahr 2021: 44 Prozent), während 48,2 Prozent keine Veränderung erwarten (erstes Halbjahr 2021: 48 Prozent). Mit sinkenden Umsätzen rechnen dagegen 16,5 Prozent der Unternehmen.

Zudem hat der wvib abgefragt, in welcher Form die Unternehmen gestiegene Kosten an ihre Kunden weitergeben können. Das Ergebnis: 57 Prozent der Unternehmen können gestiegene Kosten zu mehr als der Hälfte weitergeben, 34 Prozent zu weniger als der Hälfte. Neun Prozent der Unternehmen können gestiegene Kosten überhaupt nicht an ihre Kunden weitergeben. Wie gut die Umwälzung von gestiegenen Kosten im Einzelnen möglich ist, hängt von den Materialien und der Branche ab. Am ehesten lassen sich – so eine Erkenntnis der Zusatzfrage – gestiegene Einkaufskosten für Metalle und Kunststoffe weitergeben.