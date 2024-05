Harte Vorwürfe an die Stadt

1 Wenn es nach Organisator Ralph Fröhlich geht, soll die Weingartenstraße für das Straßenbaumfest für zwölf Stunden für Autos gesperrt werden. Foto: privat

Damit das Straßenbaumfest wie geplant in der Weingartenstraße gefeiert werden kann, soll diese für zwölf Stunden gesperrt werden. Die Stadt erteilte eine Absage. Organisator Ralph Fröhlich erklärt, weshalb er nun Klage einreicht und es für ihn weit mehr als ein juristischer Standort-Streit ist.









Link kopiert



Es sind heftige Vorwürfe, die Ralph Fröhlich am Montagmittag im Gespräch mit unserer Redaktion der Stadt Offenburg macht. Von einem „deutlichen Eingriff in die Meinungsfreiheit“ und einem „Ausnutzen der hohen Machtposition“ ist die Rede. Grund dafür ist das Straßenbaumfest, das unter anderem von Fröhlich organisiert wird. Geplant sind ein Unterhaltungsprogramm und Reden darüber, wie man Mobilität in der Kreisstadt entwickeln könnte. Erwartet werden rund 300 Besucher, darunter Anwohner, Pendler und Einzelhändler.