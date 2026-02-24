Harte Nuss für Balingen: „Gallier“ auswärts gefordert

Nach dem Kantersieg gegen Lübeck-Schwartau steht für Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten Teil zwei der englische Woche an.
Bereits an diesem Mittwoch treten die Balinger beim TuS N-Lübbecke (20 Uhr, Merkur-Arena) an. HBW-Coach Matti Flohr erwartet einen heißen Kampf: „Mit Lübbecke erwartet uns direkt mal der Gegner, der am Sonntag in Bietigheim gewonnen hat. Der TuS ist gerade im Flow und sehr gut in Form.“ Lübbecke spiele „unangenehme Abwehrreihen“. Die Gastgeber variieren eine kompakte 6:0- mit einer offensiven 5:1-Verteidigung. „Das ist extrem herausfordernd zu bespielen“, präzisiert Flohr.