Harte Kritik an Ständen: CMT-Blamage für Freudenstadt, Baiersbronn und Nationalpark?

Freudenstadt und Baiersbronn, zwei der wichtigsten Tourismusziele, gehen auf der CMT unter, der Nationalpark kann auch nicht punkten. Kritik gibt es an Optik, Konzept und Beratung.
2025 waren Freudenstadt und Baiersbronn die Stars auf dem CMT: Einen Sonderstand für die Gartenschau Tag X, präsent auf dem Nationalpark-Stand und in Halle 9 bei den Fahrrad- und Wanderreisen. 2026 sind die Top-Ziele für die Reisemessen-Besucher (fast) völlig unsichtbar. Und der Nationalpark-Stand ist vielleicht einer der Verlierer der ganzen Reisemesse? Das findet zumindest Carola Broermann, CDU-Gemeinderätin von Freudenstadt.