Harte Kritik an Ständen: CMT-Blamage für Freudenstadt, Baiersbronn und Nationalpark?

Freudenstadt und Baiersbronn, zwei der wichtigsten Tourismusziele, gehen auf der CMT unter, der Nationalpark kann auch nicht punkten. Kritik gibt es an Optik, Konzept und Beratung.

2025 waren Freudenstadt und Baiersbronn die Stars auf dem CMT: Einen Sonderstand für die Gartenschau Tag X, präsent auf dem Nationalpark-Stand und in Halle 9 bei den Fahrrad- und Wanderreisen. 2026 sind die Top-Ziele für die Reisemessen-Besucher (fast) völlig unsichtbar. Und der Nationalpark-Stand ist vielleicht einer der Verlierer der ganzen Reisemesse? Das findet zumindest Carola Broermann, CDU-Gemeinderätin von Freudenstadt.

Touristik-Spezialistin: „Gartenschau-Potenzial verschenkt“

Dabei geht es Broermann – Inhaberin des Reisebüros am Marktplatz – nicht nur um die Optik. Schwarz auf weiß-Namen in Kästchen, so wie ein Rathaus-Organigramm. Die Touristik-Spezialistin sagt: „Auch die Präsenz der Orte ist der Neukonzeption des Standes der Nationalpark-Region zum Opfer gefallen. Bisher waren immer Freudenstadt und Baiersbronn auch als Orte und Region an den einzelnen Ständen mit Ansprechpartnern repräsentiert.“

Touristik-Spezialistin Carola Broermann ist auch CDU-Gemeinderätin. Sie kritisiert die Planung der Region auf der CMT. Foto: Jürgen Lück

Nicht mal die erfolgreiche Gartenschau Tal X wird als optischer Anker genommen, um die Besucher vom letzten Jahr wieder auf den Stand zu locken. Broermann: „ Jetzt gibt es nur noch ‘Wander-Genuss‘ oder ‘Bike Abenteuer‘. Die Chance, Touristen nach der erfolgreichen Gartenschau Tal X gleich auf den Stand zu ziehen und den Kontakt zu vertiefen, wurde vertan.“

Stand-Mitarbeiter: „Wie soll ich so die Besucher gut beraten?“

Diese Neukonzeption sorgt wohl auch für Probleme bei der Beratung auf der CMT. Der Grund: Stand-Mitarbeiter haben Prospekte vor sich vom Renchtal, Achertal, Loßburg, Freudenstadt, Baiersbronn, Vier-Burgen-Weg oder Durbach. Eine Mitarbeiterin sagt in der Pause: „Völlig nervig, wenn die Besucher nach dem Renchtal fragen – ich komme aus Freudenstadt. Da kann ich nichts dazu sagen und habe keine Tipps. Und Zeit, Kollegen am Stand zu finden, die sich vor Ort auskennen, habe ich auch nicht.“

Landrat Andreas Junt (Mitte) mit Nationalpark-Geschäftsführerin Myriam Gaiser und Hermann John (FW-Kreisrat). Der Name Baiersbronn verschwindet hinter Johns Kopf, Freudenstadt ist über dem Dutt der Fotografin im Hintergrund zu erkennen. Foto: Jürgen Lück

Freudenstadt und Baiersbronn sind nicht mal in Halle 9 bei den Rad- und Wanderreisen (Samstag bis Montag) vertreten – die Plattform für einzelne Kommunen oder kleinere Verbünde wuie das „Neckar-Erlebnis-Tal“ (unter anderem Rottenburg, Horb, Sulz), um bei Tagestouristen zu punkten.

Peterstal-Griesbach und Nagold präsenter als Freudenstadt und Baiersbronn

Auf dem Schwarzwald-Stand in Halle 9 – bei dem Freudenstadt noch 2025 war – ist diesmal nur die Nationalpark-Region vertreten. Frank Lemmer, Sachgebietsleiter Tourismus Nagold (davor Tourismus Freudenstadt) dagegen freut sich: „Bei uns ist der Prospekt ‘7 Berge Radweg‘der Renner bei den Besuchern.“

Die Nationalparkgemeinde Bad Peterstal-Griesbach lässt sich die Präsenz auf der CMT nicht nehmen: Holger Bohnert vom Survi-Camp in Halle 9. Foto: Jürgen Lück

Auch die Nationalpark-Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) verlässt sich nicht auf den Nationalpark-Stand. Sie werben in Halle 9 mit dem „Sinfoniesteig für Weitwanderer“ und dem Gesicht von Holger Bohnert vom Survi-Camp Schwarzwald.

Das sagen Michael Ruf und Adrian Sonder

Wie fallen weitere Reaktionen aus? Michael Ruf, Bürgermeister von Baiersbronn und Aufsichtsrat der Nationalparkregion sagt: „Mir ist die Kritik zu Ohren gekommen. Im Aufsichtsrat ist die Neukonzeption des Standes für gut befunden worden. Wir wollten zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind. Wir werden das im Nachgang besprechen.“

Freudenstadt – unsichtbar auf der CMT. OB Adrian Sonder reagiert schmallippig: „Dazu sage ich nichts. Es wurde eine neue Konzeption ausprobiert. Wir werden das kritisch prüfen.“