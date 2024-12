Escape-Room Albstadt erweitert Das Geheimnis von „Dr. Alb“ bleibt nicht das einzige

In Escape Rooms müssen innerhalb einer bestimmten Zeit Rätsel gelöst werden, um dem Raum zu „entkommen“. Einen solchen Raum hat Miklós Kulcsár in der Sonnenstraße 97 eingerichtet – ein weiterer Rätselraum ist bereits in Arbeit.