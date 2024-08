"Hart aber fair" ist die Devise in der Talk-Sendung von Louis Klamroth. Auch am Montag, 26. August, empfängt der 34-Jährige Gäste im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21 Uhr.

In der aktuellen Sendung dreht sich bei Louis Klamroth an diesem Montag alles um das Attentat in Solingen und die Reaktionen der Politik darauf.

In der heutigen Folge mit dem Titel "Nach dem Attentat, vor den Wahlen: Welche Folgen hat der Angriff von Solingen?" diskutiert Klamroth dazu mit folgenden Gästen:

Wolfgang Bosbach (CDU): ehemaliger Vorsitzender des Innenausschusses

(CDU): ehemaliger Vorsitzender des Innenausschusses Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Bundestagsvizepräsidentin

(Grüne): Bundestagsvizepräsidentin Katja Hoyer : Historikerin und Autorin

: Historikerin und Autorin Sebastian Fiedler (SPD): Kriminalbeamter und Abgeordneter im Bundestag

(SPD): Kriminalbeamter und Abgeordneter im Bundestag Luca Piwodda (PdF): Bürgermeister von Gartz (Oder) in Brandenburg

(PdF): Bürgermeister von Gartz (Oder) in Brandenburg Lina Herzog: Aktivistin und Initaiorin des Bündnisses "Dorfliebe für alle in Thüringen"

Fragen bei "Hart aber fair" heute

Nach dem Anschlag von Solingen wird die Polizeipräsenz auf Thüringer Volksfesten erhöht. Es sei ein Erlass an die Landespolizei gegangen, mehr Streifen zu den Festen zu schicken und alle Einsatzkräfte zu sensibilisieren, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Auch die Sicherheitskonzepte der Veranstalter sollen nochmal genauer unter die Lupe genommen werden. Innenminister Georg Maier (SPD) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe zuvor: „Das werden wir kurzfristig realisieren.“ Künftig sollen nach Willen des Innenministeriums auch die Kreise und kreisfreien Städte eigenständig über die Einführung sogenannter Messer- und Waffenverbotszonen bestimmen können. Bisher habe es dafür immer Abstimmungen mit dem Land gebraucht. Pläne dazu habe es aber schon vor Solingen gegeben, sagte der Ministeriumssprecher.

Am Dienstag soll im Kabinett über die rechtlichen Voraussetzungen dafür abgestimmt werden. „Nicht erst der abscheuliche Anschlag in Solingen macht deutlich, dass bundesweit ein starker Anstieg von Messerdelikten zu verzeichnen ist, dem mit allen Mitteln begegnet werden muss“, erklärte Maier. Verbotszonen seien in Verbindung mit hoher Polizeipräsenz und Kontrolldichte ein „wirksames Instrument zur Gefahrenabwehr“. In Stuttgart in Baden-Württemberg gilt eine solche Verbotszone etwa bereits seit Februar 2023 in der Innenstadt. Allerdings wurden dort im vergangenen Jahr laut dem Innenministerium im Südwesten 53 Messerangriffe im Bereich der Verbotszone registriert. In Thüringen finden an diesem Wochenende Landtagswahlen statt.

Die Runde bei "Hart aber fair" diskutiert desdhalb die folgenden Fragen: Welche politischen Konsequenzen müssen nach dem Attentat in Solingen folgen? Welchen Einfluss hat dieser Terrorakt auf die Wahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag? Werden davon die Populisten profitieren? Und: Wir das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie sinken?

"Hart aber fair" wird jeden Montagabend - in der Regel um 21 Uhr - im Ersten ausgestrahlt. Louis Klamroth hat das Format Anfang 2023 von Frank Plasberg als Moderator übernommen. Der hatte im November 2022 die letzte Ausgabe moderiert. Im Jahr 2024 soll der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus der Show rücken. "Veränderungen wird es bei der Gäste- und Themenauswahl und der Dramaturgie sowie bei der Gestaltung des Studios und dem Look der Sendung geben", teilten ARD und Westdeutscher Rundfunk Ende Januar mit.