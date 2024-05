1 Am Montagabend empfängt Louis Klamroth wieder Gäste in seiner Talkshow „Hart aber Fair“ (Archivbild). Foto: Imago/Thomas Bartilla

Louis Klamroth begrüßt jeden Montag mehrere Gäste in seiner Talksendung „Hart aber Fair“. Welche das sind und zu welchen Themen sie mitdiskutieren, erfahren Sie hier.









"Hart aber fair". Der Name der Sendung ist Programm bei Louis Klamroth. Auch am Montag, 27. Mai, empfängt er Gäste zur Polit-Talkshow im Ersten. Die Diskussionsrunde startet in dieser Woche um 21 Uhr.