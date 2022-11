Die Gäste und Themen bei Frank Plasberg am 14. November

Am Montagabend empfängt Frank Plasberg wieder Gäste in seiner Talkshow „Hart aber Fair".

Frank Plasberg begrüßt auch am heutigen 14. November mehrere Gäste in seiner Talksendung „Hart aber Fair“. Welche das sind und zu welchen Themen sie mitdiskutieren, erfahren Sie hier.















Auch am Montag, 14. November, empfängt Frank Plasberg seine Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten – und zwar zum letzten Mal. Nach der Winterpause übernimmt Louis Klamroth die Moderation der Sendung.

Dieses Mal dreht sich alles um die umstrittene Fußball-WM in Katar.

Dazu diskutiert Plasberg ab 21 Uhr unter dem Motto „Ab in die Wüste: Wer freut sich auf die WM in Katar?“ mit folgenden Gästen:

Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin

(SPD), Bundesinnenministerin Thomas Hitzlsperger , ehem. Fußball-Nationalspieler und Presenter der ARD-Dokumentation „Katar – warum nur?“

, ehem. Fußball-Nationalspieler und Presenter der ARD-Dokumentation „Katar – warum nur?“ Tuğba Tekkal , ehem. Bundesligaspielerin, Autorin des „Spiegel/Spotify“-Podcast „Ausverkauft – Katar, der Fußball und das große Geld“

, ehem. Bundesligaspielerin, Autorin des „Spiegel/Spotify“-Podcast „Ausverkauft – Katar, der Fußball und das große Geld“ Steffen Simon , Mediendirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)

, Mediendirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Willi Lemke, Ex-Manager vom SV Werder Bremen und ehem. UN-Sonderbotschafter Sport

Folgende Fragen stehen dabei im Zentrum der Diskussion: „Eine Fußball-WM im Winter. In der Wüste. In einem Land ohne Fußball-Tradition, das Menschenrechte missachtet: Ist das der totale Ausverkauf des Fußballs? Oder siegt am Ende doch die große Leidenschaft für das Spiel? Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema“.