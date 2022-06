1 Frank Plasberg diskutiert jeden Montag mit seinen Gästen. (Archivbild) Foto: dpa/Horst Galuschka

An diesem Montag diskutiert Frank Plasberg in der ARD wieder mit seinen Gästen bei „Hart aber fair“. Wer kommt und um welches Thema geht es?















Link kopiert

An diesem Montag, 13. Juni, empfängt Frank Plasberg wieder seine Gäste zur Talkrunde bei „Hart aber fair“. Ab 21 Uhr stellt der Moderator den Experten Fragen zum Thema: „Der Sommer kommt, der Krieg bleibt: Wie lange hält unser Mitgefühl?“

Folgende Gäste sind dabei:

Claudia Major, Militärexpertin

Michael Müller, SPD-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Norbert Röttgen, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Oleksandra Bienert, Wissenschaftlerin, gebürtige Ukrainerin

Armin Nassehi, Professor für Soziologie an der Universität München

Matthias Schranner, Verwaltungsjurist und Verhandlungsexperte

Vier Monate dauert der Krieg in der Ukraine nun schon an. War die Hilfsbereitschaft in Deutschland vor allem im privaten Bereich zu Beginn noch riesig, nimmt diese zusehends ab. Sollten wir uns wieder mehr engagieren? Auch die Bundesregierung tut sich mit ihren Entscheidungen sichtlich schwer. Sollte sie offensiver werden oder lieber abwarten? Über diese und weitere Fragen wird in der Runde diskutiert.