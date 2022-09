Das sind die Gäste und Themen am 19. September

1 Frank Plasberg erörtert an diesem Montag den Gewinn eines Königshauses für eine Demokratie. (Archivbild) Foto: dpa/Stephan Pick

In der TV-Sendung „Hart aber Fair" diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen anlässlich der Beerdigung der Queen am Montagabend über Sinn und Unsinn des Kults um Adel und Königshäuser.















Beim Talkformat „Hart aber fair“ dreht sich an diesem Montag alles um den Kult um Königshäuser. Gemeinsam mit seinen Gästen analysiert Talkmaster Frank Plasberg anlässlich der Beisetzung von Elizabeth II. an diesem Montag, 19. September, ob der Trubel um die Queen eigentlich in die Mottenkiste gehört oder im Gegenteil einer Demokratie sogar guttut. Die Folge wird um 21 Uhr direkt nach der Sondersendung zur royalen Beisetzung im Ersten ausgestrahlt.

Unter dem Motto „Der Queen-Abschied: Warum immer noch der Kult um Königshäuser?“ diskutieren die Adelsexpertin und Moderatorin des ARD-Magazins „Brisant“, Mareile Höppner, Katarina Barley (SPD), die Vizepräsidentin im Europäischen Parlament ist, Kolumnist und Autor Sascha Lobo, der Adlige Bertram Graf von Quadt zu Wykradt und Isny sowie Schriftsteller James Hawes.

Die Folge kann während der Sendezeit auch in der ARD-Mediathek gestreamt werden.