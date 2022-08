Das sind die Gäste und Themen am 15. August

1 Talkmaster Frank Plasberg ist zurück. (Archivbild) Foto: obs/ARD Das Erste

Das Talkformat „Hart aber fair" war in der Sommerpause – bis jetzt. Hier erfahren Sie, wann genau es wieder losgeht, zu welchem Thema diskutiert wird und wer die Gäste sind.















Das Talkformat „Hart aber fair“ ist aus der Sommerpause zurück. Nachdem Talkmaster Frank Plasberg zuletzt Ende Juni zur Diskussion kontroverser Themen geladen hat, kehrt er an diesem Montag, 15. August, ins Fernsehen zurück. Die erste Folge nach der Sommerpause wird um 21.45 Uhr wie gewohnt im Ersten ausgestrahlt.

Unter dem Motto „Frieren im Winter, bangen um Jobs: Was kommt, wenn uns das Gas ausgeht?“ diskutieren die SPD-Chefin Saskia Esken, der ehemalige CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn, VdK-Präsidentin Verena Bentele, Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur und der Chemie-Industrielle Christian Kullmann.

Warme Dusche und Heizung Luxus?

Wie für „Hart aber fair“ üblich teasert das die ARD knackig an: „Mitten in der Sommerhitze redet Deutschland über Kälte und Frieren. Was kommt da auf uns zu, wenn russisches Gas im Winter fehlt? Werden warme Dusche und Heizung zum Luxus?“

Die Folge kann während der Sendezeit auch in der ARD-Mediathek gestreamt werden.