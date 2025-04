Luzia Schallert wurde für 50-jährige passive Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Die gleiche Auszeichnung erhielt Manfred Dotter, der dem Verein 1975 beitrat.

Für 30 Jahre aktives Mitwirken erhielt Sabine Rosenfelder die goldene Ehrennadel des Deutschen Harmonika-Verbands (DHV) aus den Händen der Kreisvorsitzenden Brigitte Sauerburger. Die Geehrte lernte zunächst Melodica und spielte Akkordeon im Jugend- und Hauptorchester mit. Vom Verein gab es zusätzlich einen Zinnteller.

50 Jahre wirkt Albert Grießhaber mit, war Beitragskassier, Notenwart und Inventarverwalter. Dafür gab es die DHV-Verdienstnadel in Gold. Sein Bruder Thomas Grießhaber ist genau so lange dabei und erhielt ebenfalls Gold vom DHV.

Alle Jubilare wurden in der Vergangenheit verschiedentlich geehrt.

Eine Ehrung ging auch an Dirigent Oliver Albrecht, welcher in Würzburg Akkordeon studierte, das Ensemble ins Leben rief und in Kooperation mit der Jugendmusikschule die Akkordeonausbildung übernahm.

Seit 25 Jahren leitet er die Wälderbuebe mit großer Ausdauer und dirigiert weitere Vereine, darunter sein gegründetes Cotton Club Swing Orchestra als Bandleader. Als Dank erhielt der passionierte Wanderer „eine Kleinigkeit zur Entspannung und zum Abschalten vom Probestress“.