1 Das Harmonikaorchester Salzstetten-Tumlingen (Foto) und ein befreundetes Gast-Orchester aus Luxemburg gestalten das Kirchenkonzert am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr in der St. Agatha-Kirche in Salzstetten. Der Eintritt ist frei. Foto: Walter Maier

Großes Kirchenkonzert des Harmonikavereins Salzstetten-Tumlingen: Zwei Orchester wollen auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen.









Ein anspruchsvolles Kirchenkonzert bietet das Harmonikaorchester Salzstetten-Tumlingen am ersten Adventsonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr in der St. Agatha-Kirche in Salzstetten. Ein Novum: Den Auftakt gestaltet dieses Jahr das befreundete Akkordeonorchester Société Municipale des Accordéonistes de Luxemburg. Der Eintritt ist frei.