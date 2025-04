Der Tastenkünstler-Nachwuchs des DHV-Bezirks Rottweil-Freudenstadt trifft sich in diesem Jahr in Oberndorf. Dort feiert das Akkordeon-Orchester Beffendorf sein 50-jähriges Bestehen – und beweist sich als hervorragender Gastgeber in der Beffendorfer Halle.

„Wahnsinn, was für ein Tag!“, freute sich Thomas Hug, Vorsitzender des Deutschen Harmonika Verbands (DHV) Bezirk Freudenstadt-Rottweil, kurz vor der Siegerehrung gegen Ende des Bezirksjugendtreffens in der Beffendorfer Turn- und Festhalle.

Regelmäßig alle zwei Jahre findet das Treffen für junge Musiker an den Tasteninstrumenten statt. Ausrichter war in diesem Jahr das Akkordeonorchester Beffendorf. Den ganzen Tag über fanden Wertungsspiele in verschiedenen Kategorien und Altersstufen statt.

Erstmals ist auch Klavier im Wettbewerb

Bereits um 9 Uhr ging es los mit den Solo- und Duo-Auftritten. Am Nachmittag traten die Orchester in der Turn- und Festhalle auf. Insgesamt nahmen 94 Solisten, sechs Duos und zehn Orchester an dem Wettbewerb teil. Acht Juroren bewerteten die Leistungen an den Instrumenten Akkordeon, Keyboard – und erstmals auch Klavier.

Zum ersten Mal tritt das neu gegründete Bezirksjugendorchester auf. Foto: Stöhr

Über die große Zahl an Teilnehmenden freute sich der DHV-Vorsitzende besonders und sprach ein Lob an die Ausbilder aus. Wenn man sich die musikalischen Beiträge angehört habe, müsse man von „Weltstars im Mini-Format“ sprechen, sagte Hug. Die jüngsten Teilnehmer hätten ihn am meisten fasziniert.

Einen überzeugenden Auftritt zeigt das Jugendensemble des Akkordeonorchesters Fluorn-Winzeln. Am Ende reicht es für den zweiten Platz in der Kategorie „Orchester Mittelstufe“. Den Sieg holen sich die Gastgeber aus Beffendorf mit ihrem Jugendorchester. Foto: Stöhr

Den Mut, ein Instrument zu erlernen und sich dann einer Jury zu stellen, bewunderte auch Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter, der spontan ein Grußwort sprechen durfte. Er habe großen Respekt vor den Leistungen der Teilnehmer. Man habe schon gewonnen, wenn man an dem Wettbewerb teilnehme. Denn dadurch lerne man auch für das Leben und fördere die Persönlichkeitsbildung.

Vor vollem Haus gab es auch eine Premiere. Zum ersten Mal trat das neu gegründete Bezirksjugendorchester unter der Leitung von Sabrina Latus und Mario Nortmann auf. Die jungen Musiker aus dem Bezirk beeindruckten mit einer reifen musikalischen Leistung an den schwarzen und weißen Tasten sowie mit viel rhythmischem Gespür. Bei der Zugabe, einer Akkordeon-Version des Hits „Shut Up and Dance“, kam ordentlich Stimmung in der vollbesetzten Halle auf. Es wurde geklatscht und zum Teil mitgesungen.

Nächstes Treffen ist in Glatten

Spannend wurde es bei der Verkündung der Sieger. „Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen“, sagte der Vorsitzende und kündigte bereits an: Das nächste Bezirksjugendtreffen ist 2027 in Glatten (Kreis Freudenstadt).

Ergebnis

Akkordeon Solo

Anfängerstufe „Hervorragend“: Leonie Günthner (Aichhalden, AO Aichhalden-Rötenberg) Platz 1, Malia Sonntag (Aichhalden, AO Aichhalden-Rötenberg) Platz 2, Pauline Auber (Aichhalden, AO Aichhalden-Rötenberg) Platz 3, Maximilian Faist (Fluorn-Winzeln, AO Fluorn-Winzeln) Platz 4. Altersgruppe1 – „Hervorragend“: Janika Schmid (Fluorn-Winzeln, AO Fluorn-Winzeln) Platz 1, Moses Klausmann (Beffendorf/AO Beffendorf) Platz 2, Lucia Faist (Fluorn-Winzeln/AO Fluorn-Winzeln) Platz 3 | „Ausgezeichnet“: Milas Seifert (Mariazell, AO Locherhof), Irene Bienger (Fluorn-Winzeln, AO Fluorn-Winzeln), Carmen Haberer (Sulgen, AO Aichhalden-Rötenberg), Anna Schrenk (Wolterdingen, HHO Lauterbach) und Lina Schrenk (Wolterdingen, HHO Lauterbach) | „Sehr gut“: Jakob Glatthaar (Beffendorf, AO Beffendorf) und Nora Hock (Weiler, AO Locherhof).

Altersgruppe 2B – „Hervorragend“: Johanna Rogoll (Seedorf, HHC Seedorf) Platz 1, Nele Michalski (Locherhof, AO Locherhof) Platz 2 | „Ausgezeichnet“: Sina Mauch (Dunningen, HHC Seedorf) Platz 3, Maila Schnell (Aichhalden, AO Aichhalden-Rötenberg) und Noah Jauch (Mariazell, AO Locherhof) | „Sehr gut“: Amelie Bantle (Seedorf, HHC Seedorf) Chiara Finke (Schramberg, AO Waldmössingen) Enie Kopf (Bösingen, AO Locherhof), Melissa Moosmann (Aichhalden, AO Aichhalden-Rötenberg), Svenja Schanz (Dunningen, HHC Seedorf) und Xenia Schneider (Fluorn-Winzeln, AO Fluorn-Winzeln).Altersgruppe 3A – „Hervorragend“: Aaron Tritschler (Oberndorf, AO Beffendorf) Platz 1 und Mila Vialkowitsch (Rötenberg, AO Aichhalden-Rötenberg) Platz 2 | „Ausgezeichnet“: Vincent Bantle (Bösingen, AO Locherhof) Platz 3, Lotta Stimmler (Beffendorf, AO Beffendorf), Tom Faller (Locherhof, AO Locherhof) und Simon Springer (Waldmössingen, AO Waldmössingen) | „Sehr gut“: Fanni Notheis (Waldmössingen, AO Waldmössingen), Liam Manz (Locherhof, AO Locherhof), Luisa Eggebrecht (Mariazell, AO Locherhof), Melina Broghammer (Aichhalden, AO Aichhalden-Rötenberg), Moritz Reichert (Fluorn-Winzeln, AO Fluorn-Winzeln) und

Akkordeon Duo

Altersgruppe 2 „Sehr gut“: Emma Herzog und Lea Kopp (Aichhalden, AO Aichhalden-Rötenberg) | Altersgruppe 3 „Hervorragend“: Leonie Keller und Elina Keller (Seedorf, HHC Seedorf) Platz 1 | Altersgruppe 4 „Hervorragend“: Hannes Böhnke und Lukas Böhnke (Oberndorf, AO Beffendorf) Platz 1| Altersgruppe 5 „Ausgezeichnet“: Laura Hangst und Sarah Schneider (Seedorf, HHC Seedorf) Platz 2 |

Keyboard

Anfängerstufe – „Hervorragend“: Ben Louis (Bösingen, AO Locherhof) Platz 1 | „Ausgezeichnet“: Pius Pfeifer (Waldmössingen, AO Waldmössingen) Platz 2

Klavier

Anfängerstufe – „Hervorragend“: Charlotte Martini (Beffendorf, AO Beffendorf) Platz 1

Orchester

Elementarstufe – „Hervorragend“: Jugendorchester HHC Seedorf (Platz 1), Schülerorchester AO Beffendorf (Platz 2), Tastenbande AO Locherhof (Platz 3) und AKO-Kids AO Aichhalden-Rötenberg (Platz 4) | „Ausgezeichnet“: Jugendakkordeonorchester AO Balingen (Platz 5) und Orchesterle AO Waldmössingen (Platz 6)