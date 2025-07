Durch die Umstrukturierung und Neuorientierung des Orchesters während der Corona-Zeit mussten die zu ehrenden Mitglieder lange auf diesen Tag warten. Die Vorstandschaft des Harmonika Orchesters Maulburg hatte nun aber kürzlich endlich zu einem Ehrungsabend ins Vereinsheim eingeladen.

540 Jahre Ehrenamt

Anwesend waren auch Kurt Greiner, stellvertretender Bürgermeister von Maulburg, sowie Dietmar Fink, Bezirksvorsitzender des Deutschen Harmonika Verbandes, Bezirk Dreiländereck. Letzterer nahm die Ehrungen vor.

In seiner Rede erwähnte er, dass das Harmonika-Orchester der einzige Verein im Bezirk sei, welcher ein eigenes, schuldenfreies Vereinsheim besitzt. Es würde zwar viel Arbeit und Kosten verursachen, aber die Proben im eigenen Haus machten auch viel Freude.

Besondere Ehrungen

Manfred Ernst 60 Jahre Aktivspieler sowie 40 Jahre Ehrenamt, davon über 20 Jahre Vorstand; Angelika Amann seit über 50 Jahren Spielerin im Orchester, 50 Jahre Schriftführerin und seit 2009 auch eine von zwei Vorständen; Günter Amann seit über 40 Jahren Kassierer; Helmut Schmidt spielt seit über 50 Jahren den Bass im Orchester; Hannelore Breh spielt seit über 50 Jahren, 1982 Gründungsmitglied des damaligen „Ehemaligenorchesters“.

Kurt Greiner, stellvertretender Bürgermeister, überbrachte die Grüße der Gemeinde und berichtete Interessantes rund um das HOM-Vereinsheim.

Er bedankte sich für das große ehrenamtliche Engagement der Anwesenden, was in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich sei. Er betonte, dass ohne Ehrenamtliche kein Verein existieren könnte.

Mit der Einladung zum Essen ging man zum recht lange dauernden gemütlichen Teil über.

Aktiv/Orchesterspieler

Ingrid Meier: 20 Jahre Ehrennadel in Silber; Brigitte Bechtel, Anita Schweiger, Martin Kessler und Hans Ruf: 30 Jahre Ehrennadel in Gold; Hannelore Breh, Helmut Schmidt und Angelika Amann: 50 Jahre Verdienstnadel in Gold; Manfred Ernst: 60 Jahre DHV-Ehrennadel Gold „60“

Ehrenamtsehrungen

Hannelore Breh, Günter Amann und Manfred Ernst: 40 Jahre Ehrennadel „40“ in Gold;

Angelika Amann: 50 Jahre Ehrenamts-Trophäe in Silber;

Dirigent Harald Lobenstein 20 Jahre Dirigentenadel in Gold.